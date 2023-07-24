Новый Exeed Exlantix ET вывели на тесты

На китайских дорогах был замечен новый кроссовер Exeed Sterra ET, который с приездом в Россию получит наименование Exlantix ET

Пока автомобиль скрывается под камуфляжем, но китайским шпионам удалось выяснить некоторые подробности относительно интерьера автомобиля. Так, новый Exlantix получит 7-местную компоновку салона, небольшую цифровую “приборку”, широкий “парящий” экран мультимедийной системы и D-образное многофункциональное рулевое колесо, выполненное в духе кроссовера Exeed RX.

Exeed Exlantix ET - это полноприводный кроссовер с двумя электромоторами. Суммарная мощность - 480 л.с. Ожидается, что такая силовая установка позволит разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 3 с. Запас хода составит около 700 км.