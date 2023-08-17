Обновленный FAW Bestune B70: новые подробности

Китайская компания FAW скоро представит рестайлинг лифтбека Bestune B70, актуальное поколение которого в России будет производиться под шильдиком Lada

Ключевые изменения коснулись дизайна автомобиля. На передней части теперь безрамочная решетка радиатора с горизонтальными хромированными вставками. Передняя и задняя светодиодная оптика соединяются по всей ширине кузова. В связи с изменениями в экстерьере габариты новинки немного увеличились: 4855х1840х1455 мм., а колесная база - 2800 мм.

Силовая установка осталась прежней. Под капотом - бензиновая “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 169 л.с. Крутящий момент - 258 Нм. Альтернативный вариант - 2-литровый турбированный мотор мощностью 224 л.с. и 340 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот” и 6-ступенчатый “автомат” соответственно. Привод - передний.