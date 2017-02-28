FAW начала производство в Калининграде

Премьера среднеразмерного городского кроссовера Besturn X80 состоялась в прошлом году в рамках Московского автосалона. Длина машины - 4586 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1695 мм, колесная база - 2675 мм, дорожный просвет - 190 мм. На автомобиль устанавливается двухлитровый 147-сильный бензиновый двигатель. Он может сочетается с автоматической трансмиссией от компании Aisin или с шестиступенчатой механической коробкой передач. Уже в базовой комплектации кроссовер оснащен системой ABS, функцией электронного распределения тормозных сил (EBD), противопробуксовочной системой TCS, системой помощи при экстренном торможении (EBA), системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при трогании с места на уклоне (HSA), люком с электроприводом, кондиционером, круиз-контролем, датчиками парковки и датчиками давления в шинах.

Представители корпорации FAW заявляют, что нацелены на долгосрочное присутствие на российском рынке, а развитие локального производства позволит им удерживать конкурентоспособные цены. «В 2018 году мы планируем производить и продавать в России 2-3 модели FAW», - говорит Илья Симакин, руководитель направления легковых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа».