Китайская прописка в России

Китайская компания FAW намеревается в недалеком будущем расширить модельный ряд в России компактным кроссовером Besturn X40, причем руководство марки рассматривает вариант организации производства на одном из отечественных предприятий

Продажи кроссовера начнутся уже в апреле-мае текущего года, а позже его производство может быть организовано на заводе «Автотор» в Калининграде, где сейчас производится другой кроссовер FAW — Besturn X80. Что касается оснащения, то на российском рынке Besturn X40 будет продаваться с 1,6-литровым атмосферным мотором, мощность которого составляет 108 лошадиных сил. Работать он будет с 5-скоростной «механикой» или же 6-скоростным «автоматом» Aisin. В базовой комплектации машину оснастят боковыми подушками безопасности, колесными дисками R17, задними датчиками парковки, датчиками давления в шинах, креплениями Isofix.

Важное замечание, полного привода у автомобиля нет и не будет. Что касается цен, то они пока не объявлены. Однако, можно сделать косвенное предположение. Учитывая, что конкурирующие кроссоверы Changan CS35 и Сhery Tiggo 3 продаются в России по цене от 813 105 рублей, и от 859 900 рублей соответственно, то можно предположить аналогичные цены и для кроссовера FAW.