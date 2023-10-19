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19 окт 2023

FAW представит в России три новые модели

FAW представит в России три новые модели
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания FAW планирует официально представить на российском рынке три новые модели в следующем году, но что это будут за автомобили пока не известно

Напомним, что на данный момент модельный ряд компании FAW в России состоит из трех кроссоверов Bestune T55, T77 и T99, а также одного лифтбэка Bestune B70. Кроссовер T77 в ближайшее время фактически также будет продаваться под другим именем - Lada X-Cross 5. Первая партия предсерийных автомобилей уже сошла с конвейера.

Лидером по продажам среди данных автомобилей как раз является T77, стоимость которого начинается от 2 320 000 рублей. С января по сентябрь текущего года было приобретено 2784 экземпляра. Следом за ним идет B70 (от 2 450 000 рублей) с 1974 проданными экземплярами. А тройку лидеров замыкает T55 (от 2 411 000 рублей), на котором остановили свой выбор 1585 покупателей. Что касается флагманского T99, то за этот год было продано всего 782 экземпляра.

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