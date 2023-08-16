Электромобиль FAW Bestune Xiaoma готов к производству

Китайский компактный городской электромобиль FAW Bestune Xiaoma Mini Ev получил разрешение на серийное производство

FAW Bestune Xiaoma Mini Ev - это китайский кей-кар, который позиционируется на родине как главный конкурент Wuling Hongguang Mini EV. Автомобиль выделяется “милым” дизайном и квадратными пропорциями со сглаженными краями. Габариты новинки: 3000х1510х1630 мм., а колесная база - 1953 мм.

FAW Bestune Xiaoma оснащается одним электромотором производства Shuanglin. Мощность - 27 л.с. (20 кВт*ч). Такой же агрегат достался и Wuling Hongguang. Максимальная скорость составит 100 км/ч. Емкость аккумулятора пока не раскрывается. Напомним, что конкурент оснащается батарей на 9,3 кВт*ч. Запас хода - 120 км.