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16 авг 2023

Электромобиль FAW Bestune Xiaoma готов к производству

Электромобиль FAW Bestune Xiaoma готов к производству
Автор фото: фирма-производитель

Китайский компактный городской электромобиль FAW Bestune Xiaoma Mini Ev получил разрешение на серийное производство

FAW Bestune Xiaoma Mini Ev - это китайский кей-кар, который позиционируется на родине как главный конкурент Wuling Hongguang Mini EV. Автомобиль выделяется “милым” дизайном и квадратными пропорциями со сглаженными краями. Габариты новинки: 3000х1510х1630 мм., а колесная база - 1953 мм.

FAW Bestune Xiaoma оснащается одним электромотором производства Shuanglin. Мощность - 27 л.с. (20 кВт*ч). Такой же агрегат достался и Wuling Hongguang. Максимальная скорость составит 100 км/ч. Емкость аккумулятора пока не раскрывается. Напомним, что конкурент оснащается батарей на 9,3 кВт*ч. Запас хода - 120 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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