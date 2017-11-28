Компания FAW анонсировала скорый старт продаж кроссовера D60. Машину в России впервые показали в прошлом году на Московском международном автосалоне, а в Китае она успела пережить рестайлинг. Впрочем, у нас будут продавать доресталийнговый вариант, он в КНР также делается, но под суббрендом Junpai.

Машина получила российский сертификат и Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) еще в конце 2015 года, но старт продаж подзатянулся. ОТТС получен «дочкой» калининградского «Автотора», где FAW D60 будут собирать по крупноузловой схеме.

Судя по документам, у нас машина будет продаваться с 1,5-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач исключительно в переднеприводной версии. В комплектацию машины входят ABS, электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и обогревом, а также кондиционер.

В августе прошлого года представители FAW говорили о том, что D60 на нашем рынке будет стоить от 850 тысяч рублей. Но компактному хэтчбеку (длина 4170 мм) в довольно скудной комплектации с таким ценником вряд ли что-то светит на нашем рынке.