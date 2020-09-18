Китайцы решились замахнуться на Ford Raptor и Dodge Ram

Некоторые китайские марки все еще не могут отказаться от копирования в попытках перенять дизайн. Теперь Foton «слизал» Ford F-150 Raptor и назвал свою модель Da Jiang Jun, что переводится как «Большой генерал»

Китайская новинка почти в точности копирует мощный американский пикап. Но небольшие отличия все же присутствуют. Ради упрощения формы фар у них пропала небольшая выемка со стороны решетки. Также сбоку нет фирменной фордовской ступеньки остекления на передней двери. Но самое главное – новинка будет обладать меньшими размерами по сравнению с оригиналом. Как сообщает портал Drom, по габаритам «генеральский» Foton будет ближе к модели Ford Ranger.

Сообщается, что автомобиль получит 2,0-литровые «турбочетверки»: одну бензиновую, одну дизельную. Возможно, появится и 2,5-литровый ДВС, работающий на «тяжелом» топливе. Пока точные характеристики не раскрываются. Ожидается, что мощность бензиновой версии составит около 238 л.с. Foton Da Jiang Jun планирует оснащать 8-ступенчатым «автоматом» ZF.