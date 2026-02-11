Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2026

Foton вывел на российский рынок флагманский пикап Tunland G9

Foton вывел на российский рынок флагманский пикап Tunland G9
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд марки Foton пополнился новой моделью Tunland G9. Это флагманский пикап с дизайном как у Ford F-150

Под капотом установлен 2,0-литровый турбодизель мощностью 162 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Пикап оснащен подключаемым полным приводом с муфтой на передней оси и блокировкой заднего дифференциала.

Длина пикапа составляет 5340 мм, а колесная база – 3110 мм. Дорожный просвет – 210 мм. Заявленная грузоподъемность – 905 кг. Пикап выделяется многоярусной светодиодной оптикой, прямоугольной решеткой радиатора и массивными пластиковыми накладками на колесные арки. Благодаря этим элементам модель визуально напоминает американский Ford F-150.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

