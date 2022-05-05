Foton планирует наладить производство автомобилей в России

Эта китайская марка уже успела зарекомендовать себя с хорошей стороны, поставляя в Россию различную коммерческую технику. С пассажирским транспортом Foton тоже пытался работать – вспомните, хотя бы, пикап Tunland или внедорожник Sauvana.

К сожалению, объемы продаж в нашей стране оказались невелики, однако Foton не собирается сдаваться. Скажем больше – китайская марка хочет наладить производство в России. Свой завод строить не будут – обойдутся заключением долгосрочного контракта с каким-либо крупным автопроизводителем. С наибольшей долей вероятности партнером может стать ГАЗ. Косвенно это подтверждается тем, что обе фирмы сотрудничают по проекту «Валдай-Next» - Foton поставляет кабины для данного грузовика.

«ООО “Фотон Мотор” имеет далекоидущие планы на развитие продаж автомобилей марки Foton на территории России. Но для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство в РФ. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем» - цитирует Интерфакс представителей китайского бренда.