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27 авг 2021

Foton ушел из России

Foton ушел из России

Еще одна китайская марка покинула российский рынок. Тяжелых условий не выдержал Foton – нулевые продажи тому лишь поспособствовали

Да, как сообщает портал «Китайские автомобили» продажи легковых моделей марки, а именно внедорожника Sauvana и пикапа Tunland полностью прекращены – отгрузка дилерам не производится.  Забавно, но по сообщению наших коллег, та же самая Sauvana продавалась в последние месяцы поштучно - буквально по одному два экземпляра.

Получается, что в случае с Foton картина складывается ровно так же, как и с Ford – легковое подразделение будет полностью ликвидировано, а все внимание сконцентрируют на продаже коммерческого транспорта – в этой области у китайцев дела идут куда как лучше.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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