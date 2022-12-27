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27 дек 2022

В Россию приехал новый GAC GS8

В Россию приехал новый GAC GS8
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль предыдущей генерации продается в нашей стране официально и сегодня. Впрочем, машину нового поколения представители GAC собирались  привезти к нам лишь в середине следующего года, но "серые" дилеры подсуетились быстрее

Да, сразу несколько российских продавцов готовы привезти новый GAC напрямую из Китая. Разумеется, главное в GS8 - это дизайн. Внедорожник нового поколения похож одновременно и на Toyota Land Cruiser и на Cadillac XT6- в основном угловатыми формами и большим количеством хрома.

Что касается силовых установок, то здесь под капотом располагается гибрид , в основе которого трудится двухлитровый турбо-мотор и электрический двигатель. Общая мощность силовой установки составляет 237 лошадиных сил. Удивительно, но все компоненты производит компания Toyota. Японский концерн поставляет и свои вариаторы.

При написании новости использовалась информация:
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