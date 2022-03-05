Новый GAC GS8 доберется до России лишь в следующем году

Именно с продаж этого кроссовера компания GAC начала вести свою деятельность на российском рынке. В прошлом году GS8 пережил серьезное обновление, которое затронуло и дизайн машины, и некоторые ее технические компоненты. Появится ли новинка в России – да, но подождать, все же, придется

«Наша основная задача — это вывод на рынок второго поколения GS8, но пока нет точной информации по срокам. В этом же году мы намерены сохранить существующий модельный ряд без критических изменений, а именно — оставить в продаже все три модели с существующими комплектациями» - заявили в пресс-службе марки.

Новый GAC GS8 – действительно новый. Кроссовер сменил платформу, двигатели и коробки передач. Основным агрегатной связкой является двухлитровый 250-сильный турбо-мотор и 8-ступенчатый автомат. В качестве альтернативы предложен 237-сильный гибрид, производства компании Toyota, который работает в паре с вариатором.