Представлен гибридный GAC GS8

Китайская компания GAC представила гибридную версию бензинового кроссовера GS8 под названием ES9

Внешне обе версии очень похожи, но GAC ES9 имеет ряд экстерьерных особенностей, которые также появятся в рестайлинге бензинового собрата. ES9 получил иную решетку радиатора с хромированной накладкой сверху, а также новые бампера со встроенной светодиодной оптикой. В салоне изменений фактически нет. Как и прежде, на передней панели установлен 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая “приборка”. Компоновка салона предложена как 6-, так и 7-местная.

Известно, что ES9 получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 190 л.с. и электродвигатель мощностью 182 л.с. Суммарная мощность составит 373 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Емкость батареи и соответствующий запас хода пока не раскрываются. В паре с мотором работает гибридная коробка передач GMC400. Привод - полный.