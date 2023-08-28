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28 авг 2023

Представлен гибридный GAC GS8

Представлен гибридный GAC GS8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC представила гибридную версию бензинового кроссовера GS8 под названием ES9

Внешне обе версии очень похожи, но GAC ES9 имеет ряд экстерьерных особенностей, которые также появятся в рестайлинге бензинового собрата. ES9 получил иную решетку радиатора с хромированной накладкой сверху, а также новые бампера со встроенной светодиодной оптикой. В салоне изменений фактически нет. Как и прежде, на передней панели установлен 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая “приборка”. Компоновка салона предложена как 6-, так и 7-местная.

Известно, что ES9 получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 190 л.с. и электродвигатель мощностью 182 л.с. Суммарная мощность составит 373 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Емкость батареи и соответствующий запас хода пока не раскрываются.  В паре с мотором работает гибридная коробка передач GMC400. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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