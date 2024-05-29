GAC GS8 получил 5-местный салон и подешевел

Китайская компания GAC представила новую версию кроссовера Trumpchi GS8. Автомобиль получил 5-местный салон и подешевел. Начальная стоимость на родине - 159 800 юаней (примерно 1 940 000 рублей)

Благодаря отсутствию третьего ряда, не только увеличилось пространство самого багажника, но и место для задних пассажиров. Отмечается что длина и ширина багажника составила 2120 мм и 1120 мм, а расстояние для ног между сиденьями - 960 мм. Несмотря на то, что такая версия является новой начальной комплектаций, автомобиль оборудовали достаточно богато. На передней панели установлены 12,3-дюймовая цифровая “приборка” и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Также тут есть видеорегистратор, панорамная крыша с электроприводом, пакет различных систем безопасности, камеры кругового обзора и электроприводы.

Под капотом - тот же 2,0-литровый бензиновый турбомотор, однако его мощность была дефорсирована до 231 л.с. Крутящий момент остался неизменным - 400 Нм. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод - полный.