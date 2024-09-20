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20 сен 2024

GAC показал дизайн электроседана Aion RT

GAC показал дизайн электроседана Aion RT
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC опубликовала ряд изображений нового электроседана Aion RT. Автомобиль получил минималистичный дизайн и запас хода до 650 км. Предварительные продажи начнутся в конце этого месяца

Aion RT отличается кузовом фастбэк и достаточно сдержанным дизайном. Больше всего бросаются в глаза стильные фары с узкими светодиодными полосами. Также здесь можно заметить скрытые дверные ручки, лидар и 18-дюймовые колесные диски с Y-образным рисунком. Габариты модели: длина - 4865 мм., ширина - 1875 мм., высота - 1520 мм., а колесная база - 2775 мм. В салоне минимальное количество физических кнопок. Управление всеми системами осуществляется через крупный центральный экран мультимедийной системы.

Стандартная комплектация Aion RT оснащена электромотором мощностью 204 л.с. Версия подороже оснащена электродвигателем на 224 л.с. Емкость аккумулятора пока не сообщается, но обещанный запас хода - 650 км. Отмечается, что “заправка” с 30% до 80% займет от 18 до 30 минут в зависимости от типа зарядки.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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