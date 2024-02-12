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12 фев 2024

GAC показала “Новогодние” версии своих самых продаваемых моделей

GAC показала “Новогодние” версии своих самых продаваемых моделей
Автор фото: фирма-производитель

В честь Китайского Нового года, который прошел 10 февраля, компания GAC представила спецверсии своих самых популярных моделей: E8, ES9 и E9

Гибридный минивэн GAC Trumpchi E8 New Year Edition фактически отличается только наличием дополнительных блоков светодиодных фар по краям решетки радиатора. Также добавлен ряд хромированных вставок. Силовая установка осталась прежней - это 2,0-литровый “атмосферник” мощностью 140 л.с., работающий в паре с одним электродвигателем на передней оси. В гибридном режиме автомобиль способен преодолеть до 1200 км.

Новогодние версии кроссовера GAC Trumpchi ES9 и флагманского минивэна Trumpchi E9 также получили хромированную отделку передних бамперов и бортов. Однако минивэн отличается также и коричневым интерьером. Силовая установка у ES9 и E9 идентичная. Автомобили приводятся в движение гибридной системой, в составе которой 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 190 л.с. и электромотором на 182 л.с. Максимальный запас хода в гибридном режиме - 1215 и 1032 км соответственно. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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