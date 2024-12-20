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20 дек 2024

GAC представил летающий автомобиль Govy AirJet

GAC представил летающий автомобиль Govy AirJet
Автор фото: фирма-производитель

Компания GAC анонсировала запуск нового бренда летающих автомобилей Govy, ориентированного на рынок низковысотных Robo-AirTaxi (аэророботакси) в Китае. Первым продуктом бренда стал Govy AirJet – современный eVTOL (электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки)

Govy AirJet фактически представляет собой вертолет с горизонтальным расположением винтов. Govy AirJet начнет процесс сертификации летной годности в 2025 году. В этот же период будет организовано производство, и откроется прием предварительных заказов. К 2027 году компания планирует начать демонстрационные полеты в двух-трех городах Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

Такое аэротакси способно преодолевать до 200 км на одном заряде аккумулятора и развивать максимальную скорость в 250 км/ч. Аппарат оснащен электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и аккумулятором, способным полностью заряжаться за 30 минут. За управление отвечает интеллектуальная система автопилота, которая работает от камер, радаров и интегрированной спутниковой навигации. Govy AirJet предназначен для перемещения от 3 до 4 пассажиров.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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