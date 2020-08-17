Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2020

Китайский GAC анонсировал старт продаж нового кроссовера в России

Китайский GAC анонсировал старт продаж нового кроссовера в России
Автор фото: фирма-производитель

Пятиместный кроссовер GAC GS5 предложат российским клиентам в сентябре с безальтернативным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра

Китайская компания GAC привезет в Россию новый среднеразмерный кроссовер GS5. Как сообщает пресс-служба бренда, старт продаж автомобиля запланирован на 5 сентября нынешнего года. Цены на машину будут объявлены позднее. Таким образом, российская линейка китайского бренда в скором времени будет состоять уже из трех автомобилей. По своим габаритам новинка сопоставима, например, с Skoda Kodiaq, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Пятиместный кроссовер предложат российским клиентам с безальтернативным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 137 лошадиных сил. Мотор работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.  На данный момент линейка китайского GAC в России представлена кроссовером GS8, оснащенным тем же двухлитровым 190-сильным двигателем и шестиступенчатым «автоматом». Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. Также клиентам предлагается премиальный семиместный минивэн GN8, который оснащается 2,0-литровым мотором и шестиступенчатым автоматом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

МКАД признан самой опасной дорогой Москвы

17 августа 2020
GAC GS5

Китайский GAC сертифицировал новый кроссовер для России

31 июля 2020
GAC GN8

GAC анонсировал премьеру нового минивэна для России

16 июня 2020
GAC GS5

GAC привезет в Россию компактный кроссовер

19 мая 2020
GAC Aion V

GAC разрабатывает электрический кроссовер

15 апреля 2020

GAC сертифицировал минивэн GN8 для России

08 апреля 2020

 Новости GAC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Karoq - skoda karoq 2018 практическая магия Тест драйв
17 августа 2020

Skoda Karoq
"Практическая магия"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города
Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Парень не из нашего города"
Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине
Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж
Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"

Написано новостей:

2 6 4 4 8