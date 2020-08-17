Китайский GAC анонсировал старт продаж нового кроссовера в России

Пятиместный кроссовер GAC GS5 предложат российским клиентам в сентябре с безальтернативным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра

Китайская компания GAC привезет в Россию новый среднеразмерный кроссовер GS5. Как сообщает пресс-служба бренда, старт продаж автомобиля запланирован на 5 сентября нынешнего года. Цены на машину будут объявлены позднее. Таким образом, российская линейка китайского бренда в скором времени будет состоять уже из трех автомобилей. По своим габаритам новинка сопоставима, например, с Skoda Kodiaq, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Пятиместный кроссовер предложат российским клиентам с безальтернативным бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 137 лошадиных сил. Мотор работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. На данный момент линейка китайского GAC в России представлена кроссовером GS8, оснащенным тем же двухлитровым 190-сильным двигателем и шестиступенчатым «автоматом». Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. Также клиентам предлагается премиальный семиместный минивэн GN8, который оснащается 2,0-литровым мотором и шестиступенчатым автоматом.