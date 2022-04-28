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28 апр 2022

Представлен GAC Emkoo

Представлен GAC Emkoo
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн представлен свой новый кроссовер, который ориентирован на молодежную аудиторию

Молодых водителей этот автомобиль должен привлечь интересным внешним видом, в частности яркой цветовой палитрой окраски кузова и отделки интерьера. В салоне - полный хайтек. У кроссовера практически нет физических контроллеров и переключателей - все управление системами автомобиля сосредоточено на большом 14-дюймовом сенсорном дисплее мультимедийной системы.

Что касается агрегатов, то по технической части Emkoo полностью повторяет другую модель - GS4. Здесь используется та же модульная платформа GPMA и двигатели - бензиновый полуторалитровый 150-сильный турбомотор, бензиновый двухлитровый "атмосферник" такой же мощности и 180-сильный гибрид. В качестве коробок передач здесь используется семиступенчатый робот (для мотора 1.5T), 8-диапазонный автомат (для двухлитрового двигателя) и вариатор  (для гибрида).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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