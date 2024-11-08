Автомобильный портал Motorpage
8 ноя 2024

Рассекречены характеристики недорогого электрического хэтчбека GAC Aion UT

Рассекречены характеристики недорогого электрического хэтчбека GAC Aion UT
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал некоторые технические характеристики нового недорого электрического хэтчбека GAC Aion UT. Официальный дебют автомобиля состоится на автосалоне в Гуанчжоу на следующей неделе. Предполагается, что стоимость хэтчбека не будет превышать 100 000 юаней (примерно 1 360 000 рублей)

GAC Aion UT является одноклассником Volkswagen ID.3, но при этом, немного меньше своего главного конкурента - BYD Dolphin. Точные габариты модели: 4270/1850/1575 мм., при колесной базе в 2750 мм. В целом, дизайн хэтчбека оригинальный и не похож на другие модели семейства Aion.

Судя по опубликованной информации, UT получил один электромотор мощностью 136 л.с. Максимальная скорость составит 150 км/ч. Емкость аккумулятора и запас хода станут известны на презентации.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
GAC Aion RT (2024)

GAC показал дизайн электроседана Aion RT

20 сентября 2024
GAC GS3

GAC GS3, официально представленный в России, назвали самым качественным кроссовером Китая

26 июля 2024
GAC Aion V (2024)

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера GAC Aion V

24 июля 2024
GAC Aion V (2024)

GAC представила кроссовер Aion V второго поколения

20 июня 2024

GAC выводит на зарубежные рынки Aion Hyper GT с запасом хода в 710 км

07 июня 2024

В России стартовали продажи недорогого кроссовера GAC GS3

04 июня 2024

 Новости GAC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- zontes zt 350 gk городской и пригородный Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"
Jetour X50 - jetour x50 (2025) новинки jetour для россии
Тест драйв
05 ноября 2024

Jetour X50
"Новинки Jetour для России"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) новые герои
Тест драйв
31 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX. Новые герои"
Geely Atlas - geely atlas (2024) все четыре колеса
Тест драйв
28 октября 2024

Geely Atlas
"Все четыре колеса"

Написано новостей:

3 5 2 9 5