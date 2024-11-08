Рассекречены характеристики недорогого электрического хэтчбека GAC Aion UT

Китайский Минпромторг опубликовал некоторые технические характеристики нового недорого электрического хэтчбека GAC Aion UT. Официальный дебют автомобиля состоится на автосалоне в Гуанчжоу на следующей неделе. Предполагается, что стоимость хэтчбека не будет превышать 100 000 юаней (примерно 1 360 000 рублей)

GAC Aion UT является одноклассником Volkswagen ID.3, но при этом, немного меньше своего главного конкурента - BYD Dolphin. Точные габариты модели: 4270/1850/1575 мм., при колесной базе в 2750 мм. В целом, дизайн хэтчбека оригинальный и не похож на другие модели семейства Aion.

Судя по опубликованной информации, UT получил один электромотор мощностью 136 л.с. Максимальная скорость составит 150 км/ч. Емкость аккумулятора и запас хода станут известны на презентации.