Genesis готовится представить электрический кроссовер GV70

Через несколько дней состоится автомобильный салон в Гуанчжоу. Многие автопроизводители привезут туда интересные новинки. Genesis, например, представит электрический кроссовер GV70

Что в данный момент известно об автомобиле? Во-первых, мы знаем, что силовая установка будет позаимствована у электрического же G80. Речь идет о 370-сильном тандеме двух электромоторов. Седан разгонялся до первой сотни за пять с половиной секунд, вполне возможно, что кроссовер будет демонстрировать схожие показатели.

А Внешность? Что ж, мы располагаем лишь парой тизеров, на которых видно, что автомобиль не будет сильно отличаться от своего исходника с ДВС – даже огромную решетку радиатора сохранят. Правда, ее «соты» сделают «глухими».