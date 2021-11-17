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17 ноя 2021

Genesis готовится представить электрический кроссовер GV70

Genesis готовится представить электрический кроссовер GV70
Автор фото: фирма-производитель

Через несколько дней  состоится автомобильный салон в Гуанчжоу.  Многие автопроизводители привезут туда интересные новинки. Genesis, например, представит электрический кроссовер GV70

Что в данный момент известно об автомобиле? Во-первых, мы знаем, что силовая установка будет позаимствована  у электрического же G80. Речь идет о 370-сильном тандеме двух электромоторов.  Седан  разгонялся до первой сотни за пять с половиной секунд, вполне возможно, что кроссовер будет демонстрировать схожие показатели.

А Внешность? Что ж, мы располагаем лишь парой тизеров, на которых видно, что автомобиль не будет сильно отличаться от своего исходника с ДВС – даже огромную решетку радиатора сохранят. Правда, ее «соты» сделают «глухими».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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