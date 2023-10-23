Genesis GV70 обзавелся “внедорожной” версией

Корейская компания Genesis представила особую версию кроссовера GV70 под названием Camping Gear Black Edition. Автомобиль получил “внедорожную” модификацию и оборудование для кемпинга

В создании данной версии принимали участие такие производители туристического снаряжения, как iCamper, Helinox и Tule. В частности, GV70 обзавелся колесами с вездеходной резиной и черными дисками, дополнительными блоками светодиодных фар, а также увеличенным дорожным просветом. Комплектация включает походное кресло, столик и двухместную палатку, которая хранится в специальном кейсе на крыше. Доступ к ней обеспечен при помощи складной небольшой лестницы.

Технические характеристики данной версии пока не объявлены. Напомним, что Genesis GV70 оснащается 2,2-литровыми дизельными моторами мощностями от 199 л.с. до 210 л.с., а также 2,5-литровыми бензиновыми агрегатами мощностями от 249 л.с. до 379 л.с. Трансмиссия - 8-ступенчатый “автомат”. Привод - полный.