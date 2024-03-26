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26 мар 2024

Genesis Neolun - новый флагман корейского бренда

Genesis Neolun - новый флагман корейского бренда
Автор фото: фирма-производитель

Компания Genesis готовит к автосалону в Нью-Йорке еще одну новинку - большой кроссовер Neolun, который займет место флагмана южнокорейского бренда и в будущем будет производиться под наименованием GV90

Первое, что бросается в глаза - это длинные светодиодные полосы головной оптики, вдохновленные концептом X Gran Berlinetta. Как и у спорткара, созданного для видеоигры Gran Turismo, они формируют треугольный рисунок, напоминающий фирменную решетку радиатора. Однако у кроссовера она тоже есть, только смещена на нижний бампер. Из других интересных внешних особенностей автомобиля: отсутствие дверных ручек, камеры вместо зеркал заднего вида и колесные диски с “заглушками” в форме пятиконечных звезд.

Neolun имеет 4-местный салон с отдельными креслами на втором ряду, между которыми расположился небольшой столик-подлокотник. Судя по изображениям, кресло переднего пассажира может поворачиваться на 180 градусов. Средние стойки у концепта, естественно, отсутствуют. Больше всего привлекает внимание передняя панель, на которой расположился единственный широкий дисплей, вероятно, служащий “приборкой” и экраном мультимедийной системы. Руль необычной квадратной формы с достаточно плоским ободком. Также можно отметить дорогую кожаную отделку и пол, текстура которого напоминает древесину.

Вероятнее всего, Genesis Neolun оснащен гибридной силовой установкой, но технические характеристики на данный момент не приводятся. Ранее предполагалось, что будущий флагман GV90 будет электрокаром, но судя по наличию решетки радиатора, в компании от этого решения отказались.
 

При написании новости использовалась информация:
Genesis

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