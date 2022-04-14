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14 апр 2022

Genesis показал концепт, в котором содержится ДНК всех будущих моделей марки

Genesis показал концепт, в котором содержится ДНК всех будущих моделей марки
Автор фото: фирма-производитель
Genesis, люксовый бренд Hyundai Motor, показал новую разработку — купе X Speedium Coupe Concept. Концепт-кар создали специально к международному автосалону в Нью-Йорке, причем сама марка не стала принимать участие в выставке. Машину демонстрировали в фирменном бутике в рамках отдельного мероприятия.
Фирменный стиль сохранен до мельчайших деталей: тут и стремительная подоконная линия Parabolic Line, и двойная оптика Quad Lamps, и решетка Crest Grille, отрисованная светящимися перемычками между фарами. При этом автомобиль отличается чистотой линий – все формы кузова одновременно просты, но при этом очень изящны.  К слову, X Speedium Coupe является первой работой дизайнерской команды Genesis, с того момента, как ее возглавил Люк Дюнкервольке.
 
Серийного продолжения у концепта X Speedium Coupe не будет, но все будущие автомобили Genesis будут заимствовать у него некоторые черты.  К слову, о технических характеристиках концепта говорить не приходится, так как X Speedium Coupe является не ходовым макетом.

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