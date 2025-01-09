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9 янв 2025

Электрический кроссовер Genesis GV60 получил обновление

Электрический кроссовер Genesis GV60 получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Genesis поделилась некоторыми подробностями об обновленном электрическом кроссовере GV60. Автомобиль получил доработки как в дизайне, так и в оснащении

Судя по изображениям, автомобиль получит иную светодиодную оптику и бампера. Также можно заметить, что обновленной модели слегка сузили воздухозаборник и изменили дизайн 21-дюймовых колесных дисков. Внутри появился новый руль и более крупный кластер приборной панели и мультимедийной системы диагональю 27 дюймов.

Информации об изменениях в технической части пока нет. Предполагается, что электрокару оставят прежние моторы, но вот емкость аккумулятора увеличат до 84 кВт*ч. В связи с этим максимальный запас хода составит примерно 470 км.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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