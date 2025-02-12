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12 фев 2025

Фотошпионы подробно рассмотрели новый Genesis GV90, застрявший в снегу во время испытаний

Фотошпионы подробно рассмотрели новый Genesis GV90, застрявший в снегу во время испытаний

Прототип флагманского электрического внедорожника Genesis GV90 попал в объективы фотошпионов во время зимних тестов. Инженеры компании явно не рассчитывали на столь пристальное внимание, и все же, внезапное застревание в снегу дало возможность детально рассмотреть будущую новинку

GV90 станет серийным воплощением концепта Neolun, представленного весной 2024 года. Судя по снимкам, серийная версия будет отличаться от футуристичного Neolun, но ряд дизайнерских решений мы все же увидим. К примеру, автомобиль получит пару горизонтальных светодиодных полос, переходящих на крылья, а также крупную решетку радиатора, вероятно, в фирменной стилистике бренда. Снимки интерьера подтверждают, что GV90 будет трехрядным кроссовером. Во втором ряду установлены два отдельных кресла с широким подлокотником между ними. На нем же установлены тачскрин управления климатом и, ожидаемо, зарядная станция для гаджетов.

GV90 базируется на платформе E-GMP, на которой также построены Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Ожидается, что модель получит два электромотора и полный привод по умолчанию. Начальная версия, возможно, будет иметь мощность 429 л.с., а топовая комплектация - 600 л.с. Если Genesis оснастит внедорожник аккумулятором на 110 кВтч, как у Ioniq 9, запас хода составит 620 км. Больше информации о новинке мы получим в ближайшие месяцы, а рыночный дебют запланирован на 2026 года.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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