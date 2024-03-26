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26 мар 2024

Genesis показала “заряженный” GV60 под новым брендом Magma

Genesis показала “заряженный” GV60 под новым брендом Magma
Автор фото: фирма-производитель

Перед началом автосалона в Нью-Йорке корейская компания Genesis представила спортивную версию кроссовера GV60 под наименованием Magma. Предполагается, что под таким названием будут выпускаться “заряженные” модификации автомобилей корейской марки

На самом деле, название Magma уже не первый раз фигурирует в информационном пространстве, связанном с Genesis. В прошлом году корейцы показали спецверсии кроссовера GV80 Coupe и седана G80 Magma Special. Последняя уже добралась до ограниченного серийного производства на Ближнем Востоке. Примечательно еще то, что GV60 Magma, GV80 Coupe и G80 Magma Special выполнены в одном и том же оранжевом оттенке. В связи с этим, к семейству Magma также можно отнести концепт X Gran Berlinetta, который был создан для видеоигры Gran Turismo.

Пока подробной информации о GV60 Magma нет. Судя по изображениям, автомобиль отличается усиленным аэродинамическим обвесом и 21-дюймовыми колесными дисками. Автомобиль сконструирован на той же платформе, что Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Однако мощность будет примерно на том же уровне, что и у “заряженных” модификаций Ioniq 5 N (650 л.с.) и EV6 GT (585 л.с.).

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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