Genesis работает над конкурентом «Гелендвагена»

Корейская премиальная марка собирается существенно расширить свой модельный ряд. Кроме того, руководство Genesis считает, что тренд на отказ от седанов в пользу кроссоверов является ошибочным

Что касается вышеупомянутого конкурента «Гелендвагена», то здесь информации мало. Genesis заявляет лишь о том, что машина станет электрической, но при этом она будет располагать широкими возможностями для покорения бездорожья.

Genesis продолжит выпускать четырёхдверные модели, которых сейчас в линейке бренда насчитывается три. Кроме того, компания готовит к выходу на рынок электрический кабриолет по мотивам концепта X Speedium.