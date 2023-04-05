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5 апр 2023

Genesis работает над конкурентом «Гелендвагена»

Genesis работает над конкурентом «Гелендвагена»

Корейская премиальная марка собирается существенно расширить свой модельный ряд. Кроме того, руководство Genesis считает, что тренд на отказ от седанов в пользу кроссоверов является ошибочным

Что касается вышеупомянутого конкурента «Гелендвагена», то здесь информации мало. Genesis заявляет лишь о том, что машина станет электрической, но при этом она будет располагать широкими возможностями для покорения бездорожья.

Genesis продолжит выпускать четырёхдверные модели, которых сейчас в линейке бренда насчитывается три. Кроме того, компания готовит к выходу на рынок электрический кабриолет по мотивам концепта X Speedium.

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