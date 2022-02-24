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24 фев 2022

Genesis расширил моторную гамму седана G80

Genesis расширил моторную гамму седана G80
Автор фото: фирма-производитель

Актуальный седан Genesis G80 дебютировал на российском рынке еще в конце позапрошлого года, но до сих пор он был доступен только с двумя бензиновыми двигателями.

Давайте кратко по ним пройдемся. Первый мотор – 249-сильный 2.5. Второй – 3.5-литровый атмосферник на 379 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Интересно, но в прошлом поколении на некоторых рынках машина предлагалась с базовым 190-сильным двухлитровым мотором с турбонаддувом. Плюсом ко всему существовала и спортивная версия G80, где под капотом располагался пятилитровый V-образный «атмосферник» мощностью в 426 лошадиных сил.

Впрочем, вернемся к сегодняшнему дню и российскому рынку, здесь в гамму силовых установок наконец-то добавили турбодизель 2.2 мощностью в 199 лошадиных сил. Мотор уже знаком многим по кроссоверам Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.  G80 с ним остается сравнительно динамичной машиной – разгон до сотни занимает здесь всего восемь секунд, а максимальная скорость находится на отметке в 237 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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