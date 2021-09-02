Genesis рассказал о скором переходе на электричество

Бренд Genesis заявил о полном переводе своей линейки на электричество к 2030 году. Уже через четыре года все новинки марки будут предлагаться только с «зелёными» силовыми установками

Никакой конкретики о моделях в компании не предоставляют. В нашем распоряжении есть лишь один тизерный снимок, на котором изображено восемь машин – два седана, два купе и четыре кроссовера. Все они будут обладать фирменным стилем Genesis – в частности каждый автомобиль будет оснащен двухуровневой оптикой. Впрочем, первая модель новой линейки уже анонсирована – кроссовер GV60.

Отметим, что помимо электричества в Genesis будут активно заниматься развитием водородных технологий. Компания уже ведет серьезные исследования технологий, которые совсем скоро получат воплощение на серийных машинах.