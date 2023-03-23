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23 мар 2023

Genesis разрабатывает электрокар для европейских стран

Genesis разрабатывает электрокар для европейских стран
Автор фото: фирма-производитель

Казалось бы, а что в данном инфоповоде уникального. Поясняем – Genesis позиционирует себя в качестве премиального бренда, но их новинка будет играть в бюджетном классе!

Разумеется, понятие «бюджетность» здесь все-таки употребляется с поправкой на класс и статус. Пожалуй, правильней всего будет сказать, что автомобиль будет самым доступным в модельной линейке Genesis.

По форм-фактору, это будет небольшой электрокар для городского использования. Если говорить о внешности, то скорее всего облик будет вдохновлен концептом Mint. Впрочем,  шеф-дизайнер Hyundai Сан Юп Ли, компании ещё предстоит осмыслить, каким мог бы быть премиальный, но небольшой электрокар для городских жителей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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