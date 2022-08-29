Компанию Genesis назвали самой технологичной компанией

Агентство J.D. Power представило ежегодный рейтинг индекса TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество технологий в новых автомобилях и удовлетворенность владельцев их работой.

Собственно, Genesis занимает лидирующую строчку второй год подряд. Занятный факт - по степени удовлетворенности, корейцы смогли превзойти Cadillac и даже Mercedes-Benz. Пару слов о самой методике подсчета - рейтинг оценивается по 1000-бальной шкале. Genesis смог завоевать 643 балла, причем среди машин массового сегмента лидером оказался Hyundai, а на втором месте - Kia.

В J.D. Power отмечают, что, несмотря на стремительное развитие технологий, далеко не все они востребованы, но при этом заметно увеличивают стоимость автомобиля. К таковым относится, например, функция считыватель отпечатков пальцев – эта опция впервые попала в поле зрения агентства в этом году, и имеет наименьшую оценку удовлетворенности.