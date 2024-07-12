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12 июл 2024

Производство Genesis GV60 Magma начнется в следующем году

Производство Genesis GV60 Magma начнется в следующем году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Genesis на Фестивале скорости в Гудвуде показала свою новую линейку Magma и поделилась планами на производство “заряженного” кроссовера GV60 Magma. Модель встанет на конвейер в III квартале 2025 года.

Напомним, что семейство Magma насчитывает еще несколько автомобилей: GV80 Coupe, G80 Magma Special, а также концептуальные X Gran Berilnetta и X Gran Racer Vision для серии игр Gran Turismo. Ожидается, что следующим Magma, который будет выпускаться серийно, станет электроседан G80. 

GV60 Magma обещает более мощную силовую установку, но акцент будет сделан на управляемости. По слухам, суммарная мощность электромоторов превысит 641 л.с. Такое предположение можно сделать по Hyundai Ioniq 5 N, который сконструирован на идентичной платформе E-GMP.

При написании новости использовалась информация:
Caranddriver

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