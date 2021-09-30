Раскрыты характеристики Genesis GV60

Первый электрический кроссовер марки Genesis получит на домашнем рынке три варианта силовых установок

Самый доступный Genesis будет моноприводным, а под его капотом расположится электромотор с мощностью в 228 лошадиных сил. Условная средняя версия будет уже полноприводной и двухмоторной – суммарная мощность двигателей составит 318 лошадиных сил. На вершине расположится версия с 435-сильной силовой установкой.

На ней стоит заострить внимание, а точнее на специальном режиме Boost, который кратковременно увеличивает мощность моторов до 490 лошадиных сил. Любопытно, но кроссовер не получил старшую 585-сильную силовую установку, которая присутствует на соплатформенных Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. Что касается аккумуляторов, то здесь он будет один единственный - на 77,4 кВт.ч. Запас хода, разумеется, будет разниться – от 360 до 460 километров.