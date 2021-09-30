Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2021

Раскрыты характеристики Genesis GV60

Раскрыты характеристики Genesis GV60
Автор фото: фирма-производитель

Первый электрический кроссовер марки Genesis получит на домашнем рынке три варианта силовых установок

Самый доступный Genesis будет моноприводным, а под его капотом расположится электромотор с мощностью в 228 лошадиных сил.  Условная средняя версия будет уже полноприводной и двухмоторной – суммарная мощность двигателей составит 318 лошадиных сил. На вершине расположится версия с 435-сильной силовой установкой.

На ней стоит заострить внимание, а точнее на специальном режиме Boost, который кратковременно увеличивает мощность моторов до 490 лошадиных сил.  Любопытно, но кроссовер не получил старшую 585-сильную силовую установку, которая присутствует на соплатформенных Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. Что касается аккумуляторов, то здесь он будет один единственный - на 77,4 кВт.ч. Запас хода, разумеется, будет разниться – от 360 до 460 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Genesis готовятся к презентации нового кроссовера

27 сентября 2021

Почему новые Genesis G70 и GV70 похожи на BMW и Bentley одновременно?

23 сентября 2021

Автомобили Genesis будут узнавать водителя по глазам

16 сентября 2021
Люк Дюнкервольке

Люк Дюнкервольке будет отвечать за весь дизайн Genesis

15 сентября 2021

Genesis рассказал о скором переходе на электричество

02 сентября 2021
Genesis GV80

Genesis GV80 стал роскошнее

31 августа 2021

 Новости Genesis

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий!
Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 1 8 7