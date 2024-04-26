Рестайлинговый Genesis GV70 получит новый интерьер и широкий экран мультимедийной системы

Компания Genesis рассекретила салон обновленного кроссовера GV70, который будет отличаться иным оформлением передней панели и наличием широкой сенсорной панели

Диагональ нового OLED-экрана составляет 27 дюймов. Он будет совмещать как “приборку”, так и мультимедийную систему. На самом деле, этот же дисплей мы видели на обновленном GV80 в прошлом году. Однако в остальном интерьер получился достаточно оригинальным. Тут есть отдельный блок управления климат-контролем на центральном тоннеле, ряд “горячих” клавиш, интегрированных в овальную панель вместе с воздуховодами, а также тонкая полоса подсветки, проходящая по всему периметру передней части. Во внешности изменения менее заметны. Автомобиль получил слегка измененный рисунок решетки радиатора и новые 19-дюймовые колесные диски.

Технические характеристики пока не рассекречены. Но маловероятно, что моторная гамма претерпела серьезные доработки. Актуальная версия кроссовера GV70 предложена на выбор с 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 304 л.с., 3,3-литровым бензиновым V6 на 360 л.с. или 2,2-литровым турбодизелем на 202 л.с. Коробка во всех случаях - 8-ступенчатый “автомат”. Привод - задний или полный.