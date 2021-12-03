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3 дек 2021

Совсем скоро Genesis GV80 получит роскошную версию

Совсем скоро Genesis GV80 получит роскошную версию
Автор фото: фирма-производитель

В следующем году у флагманского кроссовера премиального бренда Hyundai появится версия под названием Prestige Signature.

Prestige Signature-это роскошь в квадрате, которая выражается в виде раздельных кресел на заднем ряду, дополнительной климатической установке и индивидуальных экранах мультимедийного комплекса, которые установлены в подголовниках кресел первого ряда. Разумеется, клиентам на выбор будут предложены новые варианты отделки интерьера.

В техническом аспекте автомобиль не поменялся. Кроссовер будет доступен с одним единственным двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Мощность агрегата – 379 лошадиных сил. Отметим, что при выборе обычной версии у клиентов есть альтернатива в виде 2.5-литрового турбомотора на 249 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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