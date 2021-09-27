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27 сен 2021

В Genesis готовятся к презентации нового кроссовера

В Genesis готовятся к презентации нового кроссовера

В четверг, 30 сентября, премиальный бренд Hyundai назовет характеристики нового электрического кроссовера GV60

Что известно о модели на данный момент? Сравнительно немного – мы знаем лишь то, что машина будет построена на платформе E-GMP, которая разработана специально для электрических машин. Одноклассниками премиального кроссовера являются Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Вполне возможно, что Genesis GV60 позаимствует от них и агрегаты. Пожалуй, мы выскажем предположение, что Genesis, являясь премиальным брендом, возьмет двухмоторную, 585-сильную, силовую установку от Kia EV6.

Что еще осталось рассмотреть – дизайн. Он был полностью раскрыт еще месяц назад. Теперь же мы знаем, что у машины будут интересные фишки вроде камер вместо боковых зеркал, скрытых дверных ручек и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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