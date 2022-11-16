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16 ноя 2022

В Genesis представили роскошный кабриолет

В Genesis представили роскошный кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Компания Genesis пополнила линейку концепт-каров X новой моделью – кабриолетом «X-Convertible»

Вообще, все эти концепты серии «Икс» целиком и полностью посвящены дизайну, так марка «обкатывает» свой фирменный стиль, применяя некоторые новые решения на серийных автомобилях. К примеру, именно Икс-концепты поделились передней оптикой, которая разделена светодиодной полосой, с серийным седаном G80.

Впрочем, вернемся к «X-Convertible». Машина сохранила пропорции концептуального купе X Speedium Coupe, которое показали еще в начале текущего года. То есть у нас здесь имеется длинный капот и короткий передний свес. Крыша у концептуального концепта жёсткая и оснащена двумя прозрачными вставками над передними пассажирами. Никаких технических характеристик разработчики не обнародовали, за исключением электрического формата силовой установки. Впрочем, производитель официально заявляет, что машина способна передвигаться по дорогам общего пользования.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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