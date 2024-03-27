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27 мар 2024

Новый гибридный Haval Dargo выходит на китайский рынок. Ждем новинку в России

Новый гибридный Haval Dargo выходит на китайский рынок. Ждем новинку в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Haval запустила продажи новой гибридной версии внедорожника Big Dog Hi4, который на российском рынке больше известен как Dargo. Цены на родине стартуют от 179 800 юаней (примерно 2 300 000 рублей)

В плане дизайна автомобиль практически не изменился. Спереди выделяется круглые светодиодные фары, прямоугольная решетка радиатора с хромированными элементами и массивный бампер. Также "большая собака" получила развитый внедорожный обвес и рейлинги на крыше. Габариты: 4705/1908/1780 мм., при колесной базе в 2810 мм. Дорожный просвет - 200 мм. Углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусам соответственно.

Внутри устанавливается 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. В более дорогой комплектации есть беспроводная зарядка, функция управления голосом и возможность дистанционного управления с помощью смартфона. Помимо этого внедорожник получил 22 различных датчика (включая 5 камер) для расширенных возможностей помощи водителю.

Haval Big Dog Hi4 оснащен новой гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 167 л.с. (243 Нм) и два электродвигателя на 95 л.с. и 204 л.с. Суммарная мощность - 466 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В комплекте - 2-ступенчатая коробка DHT. Заявленное время разгона до “сотни” - 6,3 с. Автомобиль получил батарею емкостью 19,09 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 102 км. Отмечается, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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