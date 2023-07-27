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27 июл 2023

В Китае начались продажи обновленного Haval Dargo

В Китае начались продажи обновленного Haval Dargo
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval открыла продажи обновленного кроссовера Haval Big Dog, который известен в России как Dargo

Кроссовер обзавелся обновленным интерьером и получил более мощный двигатель. Главными отличительным особенностями от предшественника стали иная форма решетки радиатора, более массивные бампера, а также задние фары, которые теперь соединяются светодиодной полосой по всей ширине кузова. Внутри визуальных изменений нет.

Под капотом теперь форсированная  бензиновая “турбочетверка” объемом 2,0 л. Мощность - 238 л.с. Крутящий момент - 385 Нм. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Также в моторной гамме останется 1,5-литровый двигатель мощностью 184 л.с. (275 Нм), комплектующийся 7-ступенчатым “роботом”.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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