Новый полноприводный гибридный Haval Dargo готовится к дебюту

Китайская компания Haval на следующей неделе проведет презентацию новой гибридной полноприводной версии внедорожного Dargo Hi4

В плане дизайна новый гибрид практически не отличается от версии, которая вышла на рынок в прошлом году. Тоже самое можно сказать про салон. Главная особенность - это технология Hi4, значительно улучшающая возможности автомобиля на бездорожье. Для новинки заявлены новые режимы вождения и “умные” ассистенты помощи водителю.

Под капотом - 1,5-литровый турбомотор. Он работает в паре с двумя электродвигателями, расположенными по одному на каждой оси. Суммарная мощность - 378 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Заявленный расход топлива - 1,83 л. на 100 км. Емкость аккумулятора составляет 33 кВт*ч. Запас хода на данный момент не раскрывается. Привод - полный.