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14 июл 2023

Представлен обновленный Haval Dargo

Представлен обновленный Haval Dargo
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval опубликовала изображения обновленного кроссовера Haval Big Dog, также известного в России как Dargo

Из заметных изменений в экстерьере можно отметить новую решетку радиатора, слегка измененные передние и задние фары и более узкое боковое остекление. К сожалению, информации об обновленном салоне пока нет.

Под капотом уже знакомый турбированный мотор объемом 2,0 л., но форсированный до 238 л.с. Напомним, что актуальное поколение комплектуется агрегатом мощностью 192 л.с и 320 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Автоновости дня

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