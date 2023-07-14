Представлен обновленный Haval Dargo

Китайская компания Haval опубликовала изображения обновленного кроссовера Haval Big Dog, также известного в России как Dargo

Из заметных изменений в экстерьере можно отметить новую решетку радиатора, слегка измененные передние и задние фары и более узкое боковое остекление. К сожалению, информации об обновленном салоне пока нет.

Под капотом уже знакомый турбированный мотор объемом 2,0 л., но форсированный до 238 л.с. Напомним, что актуальное поколение комплектуется агрегатом мощностью 192 л.с и 320 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный.