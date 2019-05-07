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7 май 2019

В России запустят производство ещё одного китайского кроссовера

В России запустят производство ещё одного китайского кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Российское представительство компании Haval рассматривает возможность локализованного производства компактного кроссовера Н2 на мощностях автозавода в Тульской области

Интересно, что эта модель с большой долей вероятности встанет на конвейер предприятия четвертой по счету - после F7, F7x и внедорожника Н9. Правда, вместо модели H2 на производственную линию может встать и кроссовер H6, который также продается на нашем рынке, однако, у нас представлена "шестерка" первого поколения, тогда как в Китае (а ещё, например, на Украине) доступна уже вторая генерация.

Между тем, новый H6 значительно современнее и технологичнее предшественника, а стоимость его, соответственно, окажется выше.  Автомобиль может оказаться дороже F7 российской сборки и остаться невостребованным. Поэтому в компании склоняются к выбору в пользу компактного и более актуального H2. 

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, Журнал auto.ru

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