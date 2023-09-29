Haval Raptor выходит на рынок 10 октября

Китайская компания Haval готовится вывести на родной рынок новый гибридный внедорожник Raptor. Автомобиль уже доступен по предзаказу за 160 000 юаней (2 138 000 рублей)

Haval Raptor внешне напоминает знакомый в России внедорожник Haval Dargo, но с более «квадратными» пропорциями кузова. О родстве двух автомобилей говорит также дизайн многофункнционального рулевого колеса и формы дефлекторов климатической системы в салоне. На передней панели устанавливается 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. «Приборка» также цифровая с диагональю дисплея 13,2 дюйма.

Haval Raptor оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор и один электромотор. Суммарная мощность стандартной версии составит - 378 л.с., а у флагманской комплектации с более мощным электромотором - 384 л.с. Емкость аккумулятора - 19,1 кВт*ч или 27,5 кВт*ч. Запас хода только на электротяге - 102 и 145 км соответственно. Привод - передний или полный.