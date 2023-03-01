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1 мар 2023

Haval расширит свое присутствие в России

Haval расширит свое присутствие в России

Компания Haval, которая производит автомобили для российского рынка на своём заводе в Тульской области, поставит на конвейер сразу восемь новых моделей до конца 2023 года

К сожалению, производитель не раскрывает модельного ряда, который «пропишется» в Туле, так что мы можем лишь строить предположения. Пожалуй, первым на конвейер встанет Dargo X. Обычная модификация кроссовера уже выпускается в России, но внедорожная -  с индексом «Х» сегодня поставляется лишь из Китая.

Еще один интересный факт – несколько месяцев назад на российских дорогах заметили вседорожник Wey Coffee 01, который официально в нашей стране не продаётся. Автомобиль был поставлен на учёт, а его номерные знаки говорили о принадлежности к тульскому региону.  То есть перед нами еще один потенциальный кандидат на организацию производства в РФ.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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