Новый Haval H-Dog доступен для покупки в России

Модельный ряд китайской марки Haval неофициально пополнился новым кроссовером под названием H-Dog. Российские дилеры просят за него 3 800 000 рублей

H-Dog - это прямой родственник известного в России китайца Dargo. Автомобили имеют схожий дизайн, отличаются только форма решетки радиатора и задние фонари. Также по габаритам H-Dog значительно больше: 4705/1908/1780 мм., а колесная база - 2810 мм. В салоне устанавливается 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая «приборка». Дополнительно к этому имеется 9-дюймовый проекционный дисплей. Автомобиль имеет неплохой дорожный потенциал. Дорожный просвет - 200 мм. Угол въезда - 24 градуса, а угол съезда - 30 градусов. Максимальная глубина преодолеваемого брода составит 560 мм.

Привезенный в Россию H-Dog оснащается бензиновой рядной «турбочетверкой» объемом 2,0 л. Мощность - 238 л.с. Крутящий момент - 385 Нм. Средний расход топлива - 8,6 л. на 100 км. В паре с двигателем работает 9-ступенчатый «робот». Привод - полный.