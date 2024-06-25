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25 июн 2024

Автомобили Hongqi интегрируют в сеть замены аккумуляторов Nio

Автомобили Hongqi интегрируют в сеть замены аккумуляторов Nio

Китайские компании Nio и Hongqi (входит в концерн FAW) достигли соглашении по интеграции автомобилей марки Hongqi в сеть замены и зарядки батарей для электрокаров. Ранее аналогичное соглашение было подписано с компанией GAC

Отмечается, что владельцы автомобилей Hongqi смогут пользоваться зарядными станциями Nio через приложение Hongqi Smart на телефонах. В режиме реального времени можно будет отслеживать наличие доступных блоков для замены разряженных батарей, а также свободных портов для подзарядки. Оплата будет также совершаться через приложение.

На данный момент в Китае находится 2435 станций замены аккумуляторов и 22 705 зарядных портов от Nio. Их число постоянно увеличивается. К сожалению, инфраструктура по быстрой замене батарей для электрокаров в России пока остается не развитой. В прошлом году китайская компания Livan (совместное предприятие Geely и Lifan) объявила о планах создания в России сети для замены батарей, но проект на данный момент не дошел до этапа полной реализации.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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