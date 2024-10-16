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16 окт 2024

Hongqi готовит к дебюту новый электрический седан E009

Hongqi готовит к дебюту новый электрический седан E009
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал данные о новом электрическом седане Hongqi E009. Предполагается, что на родине цена будет начинаться от 200 000 юаней (примерно 2 700 000 рублей)

Напомним, что модель дебютировала в виде концепта на Пекинском автосалоне в этом году. Судя по опубликованным изображениям, серийная версия будет отличаться только иным оформлением переднего бампера. Точные габариты модели: 4820/1915/1480 мм., при колесной базе в 2900 мм. Седан будет комплектоваться дисками диаметром 18 дюймов.

В основе конструкции новая платформа Hongqi Tiangong. На данный момент заявлена только одна моноприводная версия с электромотором мощностью 286 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода пока не сообщаются.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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