Hongqi готовит к дебюту новый электрический седан E009

Китайский Минпромторг опубликовал данные о новом электрическом седане Hongqi E009. Предполагается, что на родине цена будет начинаться от 200 000 юаней (примерно 2 700 000 рублей)

Напомним, что модель дебютировала в виде концепта на Пекинском автосалоне в этом году. Судя по опубликованным изображениям, серийная версия будет отличаться только иным оформлением переднего бампера. Точные габариты модели: 4820/1915/1480 мм., при колесной базе в 2900 мм. Седан будет комплектоваться дисками диаметром 18 дюймов.

В основе конструкции новая платформа Hongqi Tiangong. На данный момент заявлена только одна моноприводная версия с электромотором мощностью 286 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода пока не сообщаются.