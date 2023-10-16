Hongqi готовит к дебюту новый электромобиль

Стало известно, что электрический седан Hongqi EH7 прошел все этапы сертификации в Китае. Старт продаж намечен на следующий месяц

Ранее данная модель фигурировала в информационном пространстве под кодовым названием E001, но сейчас подтверждено, что автомобиль получит наименование EH7. Дизайн новинки полностью оригинальный, не похожий на другие модели бренда. Автомобиль получил плавные формы кузова, Г-образную переднюю оптику и массивные бампера. Габариты новинки составляют: 4980/1915/1490 мм., а колесная база - 3000 мм.

Известно, что стандартная заднеприводная версия Hongqi EH7 оснащается электромотором мощностью 344 л.с. Полноприводная модификация получит два электродвигателя мощностями 275 л.с. и 344 л.с. Емкости аккумуляторов пока не разглашаются, но ожидается, что автомобиль сможет проехать до 1000 км на одном полном заряде.